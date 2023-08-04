Про це заявив директор із розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері Еспресо.

"Вибухівка завважки 450 кг завдала значних пошкоджень ворожому десантному кораблю. Можна прогнозувати, що щонайменше пів року - рік він може провести в доку (споруда для зберігання та ремонту, - ред.), якщо допливе", - наголосив він.

Валерій Рябих зауважив, що корабель можуть і не відновити у складі Чорноморського флоту РФ через серйозні пошкодження.

Вибухи у Новоросійську

Зранку в п'ятницю, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що це Україна нібито атакувала двома морськими дронами військово-морську базу в місті

Губернатор краю сказав, що постраждалих і руйнувань унаслідок атаки нібито немає. Також зазначалось, що інфраструктура Каспійського трубопровідного консорціуму не постраждала, відвантаження нафти триває, але рух суден у порту тимчасово припинено.

Згодом у мережі з'явилась інформація, що було підбито десантний корабель "Оленегорский горняк". Зокрема, про це писав і один з російських пропагандистів. Він стверджував, що начебто затопило один із відсіків, через що судно перекинуло на бік.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що вони не мають стосунку щодо інциденту в Новоросійську