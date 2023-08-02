На Мелітопольському напрямку окупанти підірвалися на власних мінах, - мер Федоров
Увечері 31 липня у тимчасово окупованому селищі Михайлівка поблизу Мелітополя Запорізької області пролунали потужні вибухи. Як виявилось, окупанти підірвалися на власних мінах
Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі 24 каналу.
"На жаль, концентрація противника на території тимчасово окупованого Мелітополя надвелика. Сьогодні ми точно не можемо сказати, що ворожих військ, боєприпасів, військової техніки стає менше. Навпаки, її стає більше. Але і ліквідації окупантів також стає більше", - сказав він.
За словами мера міста, за останні дні особливо велика ліквідація окупантів спостерігається навколо селища Михайлівка Мелітопольського району, яке розташоване найближче до Запорізької лінії фронту.
Таким чином дві ночі тому просто у лісосмузі було ліквідовано десятки одиниць ворожої техніки та особового складу армії РФ.
Крім цього, 31 липня вночі, коли у Михайлівці пролунали чергові вибухи, виявилося, що військові РФ підірвалися на своїх мінах, які розкидали по території селища. За словами Федорова, це була самоліквідація окупантів. На місце події одразу виїхала швидка допомога та окупаційна військова адміністрація.
- Тимчасово окупований Мелітополь лишається важливим транспортним вузлом для російських загарбників. 22 липня міський голова Федоров повідомив про те, що терористи вночі переганяють важку військову техніку через Мелітополь.
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