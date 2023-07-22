Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

"Важке озброєння женуть вночі. При цьому вимикають освітлення і іноді зв’язок, щоб утримати пересування техніки в таємниці", - зазначив мер.

За його словами, вчора, 21 липня, вдень через Мелітополь з Херсона на Бердянськ пройшла величезна колона "камазів".

Він також наголосив, що окупанти за кермом дуже небезпечні. Адже відчувають себе безкарними і не зважають на цивільні автівки.

"Це марні сподівання. Про всі пересування окупантів точно відомо нашим Силам спротиву, тож кінцева станція у рашистів одна – чорний пакет", - додав Федоров.