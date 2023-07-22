Окупанти ночами перевозять важку військову техніку через Мелітополь, - Федоров
Тимчасово окупований Мелітополь лишається важливим транспортним вузлом для російських загарбників. Терористи переганяють важку військову техніку через Мелітополь вночі
Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.
"Важке озброєння женуть вночі. При цьому вимикають освітлення і іноді зв’язок, щоб утримати пересування техніки в таємниці", - зазначив мер.
За його словами, вчора, 21 липня, вдень через Мелітополь з Херсона на Бердянськ пройшла величезна колона "камазів".
Він також наголосив, що окупанти за кермом дуже небезпечні. Адже відчувають себе безкарними і не зважають на цивільні автівки.
"Це марні сподівання. Про всі пересування окупантів точно відомо нашим Силам спротиву, тож кінцева станція у рашистів одна – чорний пакет", - додав Федоров.
- У тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області росіяни у нетверезому стані на бронеавтомобілі "Тигр" наїхали на цивільне авто.
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