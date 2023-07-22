У Мелітополі п'яні окупанти на "тигрі" протаранили цивільне авто

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, окупанти продовжують цілодобово звозити до Мелітополя свою техніку, щоб направити її на Запорізький напрямок фронту.

"Ворожа техніка прямує на Запорізьку лінію фронту і вдень, і вночі. Як по об'їзних дорогах, так і по центральних вулицях. Вчора по вулиці Героїв України в бік Запоріжжя поїхала чергова колона КамАЗів. Мелітополь заполонили ворожі Тигри", - зазначив Федоров.

Він додав, що на дорогах окупантам закон не писаний. Здебільшого п’яні росіяни провокують ДТП. У п'ятницю, 21 липня, бронеавтомобіль "Тигр" Росгвардії, за кермом якого був нетверезий водій, протаранив цивільне авто по вулиці Олександра Невського.

За інформацією очевидців, після цього росгвардієць на підпитку ще й погрожував водієві "підвалом".

"Ворожі звірі продовжують чинити терор над мирним населенням. Проте тішить, що ворог так само швидко повертається з лінії фронту з грудами розбитої техніки", - підсумував міський голова Мелітополя.