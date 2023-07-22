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Війна з Росією: хроніка
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Підрозділи армії РФ на Луганщині мають низький рівень психологічного стану через великі втрати та брак боєприпасів, - Генштаб

22 липня, 2023 субота
06:53
Війна з Росією ЗСУ

У підрозділах мотострілецького полку окупантів, який бере участь в бойових діях в районі Першотравневого Луганської області, військові РФ мають низький рівень морально-психологічного стану

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, основними чинниками, які негативно впливають на моральний стан окупантів, є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій та несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами. Також до цього додається невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат.

У Генштабі також зауважили, що кількість охочих залишити свої підрозділи та повернутися з районів ведення бойових дій до Російської Федерації збільшується.

Ворог за добу завдав понад 20 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з РСЗВ

Протягом минулої доби противник завдав 16 ракетних, понад 20 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах України.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед дітей та дорослого цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень також зазнали пункти зберігання зерна на півдні України, промислові об’єкти, знищено та пошкоджено понад 70 цивільних житлових будинків та інша інфраструктура. 

На фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень. Ситуація по напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, постраждали Гончарівське Чернігівської області; Стукалівка, Біловоди, Степне, Морозова Долина Сумської області та Гатище, Вовчанські Хутори, Бочкове, Кругле і Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Куп’янськ, Новоосинове та Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Надії, Макіївки, Невського Луганської області та Серебрянського лісу і Діброви на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісу, Спірного та Діброви Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка - Донецької.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили ворожі атаки в районі Григорівки, а від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Ступочки, Кліщіївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Водночас здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новокалинове, Красногорівка, Степове, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар'їнки. Противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Гостре, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районах Новомихайлівки та Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, під вогонь потрапили Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Благодатне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Козацького Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Червоне, Малі Щербаки, Степове, Лобкове, П’ятихатки Запорізької області; Дмитрівка, Тягинка, Садове, Дніпровське, Антонівка Херсонської області, місто Херсон, а також Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Сили оборони уразили за добу 2 райони зосередження окупантів та 5 артилерійських засобів

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші захисники знищили 11  розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. 

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.

  • 21 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ просувається повільно, тому що він розпочався пізніше, ніж планувалося.
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