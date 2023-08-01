Ефект від влучання БПЛА по Москві розхитує бажання російського суспільства підтримувати політику Путіна, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що центр Москви знову атакували українські безпілотні ударні комплекси
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Натяки українських посадовців є настільки прозорими, що можемо припускати, що центр Москви знову атакували українські безпілотні ударні комплекси. Ці БПЛА пройшли етап суттєвого вдосконалення і спроможні на значній відстані точно влучати в будівлі, які визначаються, як центри прийняття рішень. Це впливає на ефективність роботи російської ворожої управлінської системи", - наголосив Згурець.
За словами експерта, БПЛА створені за схемою "Качка" і спроможні нести значну кількість боєзаряду, долаючи російську систему ППО.
"А головне, що удари по Москві впливають на настрої росіян. Ми бачимо, як вони реагують, і ми розуміємо, що резонансний ефект від влучення безпілотників по Москві є суттєвим й розхитує спроможність російського суспільства одностайно підтримувати політику Путіна. Звісно, розкол у суспільстві РФ відбудеться не відразу, але ідеологічну роль ці безпілотні комплекси виконують", - підкреслив Згурець.
- Нагадаємо, вночі, 30 липня, столицю Росії атакували безпілотники, які начебто збила ППО. Руйнувань зазнала будівля бізнес-центру "Москва-Сіті", де розташовуються офіси декількох міністерств РФ.
- У ніч на 1 серпня відбулася чергова атака безпілотників на Москву – один з дронів влучив у вежу "Москва-Сіті", міноборони РФ звинувачує Україну
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