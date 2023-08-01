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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Ефект від влучання БПЛА по Москві розхитує бажання російського суспільства підтримувати політику Путіна, - Згурець
Ексклюзив

Ефект від влучання БПЛА по Москві розхитує бажання російського суспільства підтримувати політику Путіна, - Згурець

1 серпня, 2023 вiвторок
10:03
Війна з Росією Москва атака безпілотників

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що центр Москви знову атакували українські безпілотні ударні комплекси

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Натяки українських посадовців є настільки прозорими, що можемо припускати, що центр Москви знову атакували українські безпілотні ударні комплекси. Ці БПЛА пройшли етап суттєвого вдосконалення і спроможні на значній відстані точно влучати в будівлі, які визначаються, як центри прийняття рішень. Це впливає на ефективність роботи російської ворожої управлінської системи", - наголосив Згурець.

За словами експерта, БПЛА створені за схемою "Качка" і спроможні нести значну кількість боєзаряду, долаючи російську систему ППО.

"А головне, що удари по Москві впливають на настрої росіян. Ми бачимо, як вони реагують, і ми розуміємо, що резонансний ефект від влучення безпілотників по Москві є суттєвим й розхитує спроможність російського суспільства одностайно підтримувати політику Путіна. Звісно, розкол у суспільстві РФ відбудеться не відразу, але ідеологічну роль ці безпілотні комплекси виконують", - підкреслив Згурець.

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