Ефект від влучання БПЛА по Москві розхитує бажання російського суспільства підтримувати політику Путіна, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Натяки українських посадовців є настільки прозорими, що можемо припускати, що центр Москви знову атакували українські безпілотні ударні комплекси. Ці БПЛА пройшли етап суттєвого вдосконалення і спроможні на значній відстані точно влучати в будівлі, які визначаються, як центри прийняття рішень. Це впливає на ефективність роботи російської ворожої управлінської системи", - наголосив Згурець.

За словами експерта, БПЛА створені за схемою "Качка" і спроможні нести значну кількість боєзаряду, долаючи російську систему ППО.

"А головне, що удари по Москві впливають на настрої росіян. Ми бачимо, як вони реагують, і ми розуміємо, що резонансний ефект від влучення безпілотників по Москві є суттєвим й розхитує спроможність російського суспільства одностайно підтримувати політику Путіна. Звісно, розкол у суспільстві РФ відбудеться не відразу, але ідеологічну роль ці безпілотні комплекси виконують", - підкреслив Згурець.