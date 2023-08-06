У Росії заявили про спробу атаки БПЛА: тимчасово закрили аеропорт у Москві

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

"Сьогодні близько 11 години була спроба прориву на Москву безпілотника. На підльоті силами ППО було знищено. Військові молодці", - написав він.

Водночас росЗМІ пишуть, що московський аеропорт "Внуково" запровадив тимчасові обмеження на приймання та випуск літаків. У пресслужбі аеропорту також додали, що з метою безпеки з 10:26 частину рейсів перенаправлено до інших авіагаваней Московського авіаційного вузла.

Натомість російське міноборони Росії традиційно звинуватило в атаці дрона Україну. Там заявили, що сили ППО нібито припинили "спробу київського режиму" здійснити "терористичну атаку дроном по об'єктах на території Московської області".

Засіб ППО знищив безпілотник на території Подільського району. За їхніми словами, постраждалих та руйнувань немає.

Атаки дронів на Москву: що відомо

Уночі на 24 липня у різних районах Москви пролунали вибухи. РосЗМІ й телеграми казали про пошкодження будівлі поруч з міністерством оборони РФ та бізнес-центру.

Так, тг-канал "Mash" повідомив, що у будівлі на Комсомольському проспекті, яка знаходиться недалеко від міністерства оборони РФ, начебто вибито скло, а біля будівлі виявлено осколки безпілотника. Цю інформацію згодом підтвердив міський голова Москви Сергій Собянін.

Згодом ТАСС із посиланням на екстрені служби заявило, що осколки безпілотника виявили на Комсомольському проспекті, а ще один безпілотник влучив у висотку бізнес-центру на вулиці Лихачова.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що у місті нібито зафіксували удари двох БПЛА. Натомість пізніше у міноборони Росії сказали, що їм начебто вдалося припинити спробу атаки українських дронів.

Вночі 30 липня у столиці РФ, а також у Підмосков'ї нібито прогриміли вибухи. Столицю Росії атакували безпілотники, які начебто збила ППО.

Російське видання ТАСС зазначало, що вибух стався у будівлі "IQ-квартал", розташованої в діловому центрі "Москва-Сіті". У 50-поверховій будівлі "IQ-квартал" було порушено скління на п'ятому та шостому поверхах. З будівель комплексу "Москва-Сіті" почали евакуювати людей. Також у вежі "Око-2" було вибито скло з першого по четвертий поверхи.

Згодом з'ясувалося. що саме там розташовувалися офіси декількох міністерств РФ.

Ще одна чергова атака безпілотників на Москву відбулася у ніч на 1 серпня. Тоді два безпілотники начебто збила ППО, а один з дронів влучив у ту ж вежу Москва-Сіті, зруйнувавши поверх, де розташоване мінекономіки РФ.

У міноборони РФ як зазвичай заявляли, що до атаки начебто причетна Україна: В обох випадках зупиняв роботу московський аеропорт "Внуково".