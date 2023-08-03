Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці безпілотниками по Калузькій області
Міністерство оборони Росії повідомило, що вночі, 3 серпня, Україна нібито атакувала безпілотниками Калузьку область РФ: заявляють, що, ймовірно, було збито шість БПЛА
Про це інформує пресслужба російського міноборони.
"Сьогодні вночі над територією Калузької області припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотними літальними апаратами", - йдеться у повідомленні.
У міноборони РФ заявили, що, мовляв, засобами ППО було збито шість українських безпілотників. Унаслідок ймовірної атаки нібито ніхто не постраждав і немає руйнувань.
- У ніч проти неділі, 30 липня, у столиці РФ, а також у Підмосков'ї нібито прогриміли вибухи. Російська влада заявила, що країну атакували безпілотники, які начебто вдалося збити засобами ППО.
- 2 серпня окупанти заявили, що їхній корабель у Чорному морі атакували безекіпажним катером. Російська влада звинувачує Україну.
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