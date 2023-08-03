Про це інформує пресслужба російського міноборони.

"Сьогодні вночі над територією Калузької області припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотними літальними апаратами", - йдеться у повідомленні.

У міноборони РФ заявили, що, мовляв, засобами ППО було збито шість українських безпілотників. Унаслідок ймовірної атаки нібито ніхто не постраждав і немає руйнувань.