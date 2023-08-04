Україна здійснює асиметричні дії проти спроб російських кораблів пересуватися Чорним морем, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Україна здійснює заходи, які скеровані на протидію спробам Росії панувати в Чорному морі й проводити заходи з контролю кораблів, які можуть вивозити зерно з українських портів. Цього тижня ми бачили вже декілька таких прикладів, але не усі вони були підтверджені візуально, що українські дрони атакують російські військові кораблі", - зазначив Згурець.

За словами експерта, нещодавно російське військове керівництво стверджувало, що відбулася атака на російські військові кораблі проєкту 11260, які є сучасними, на відстані 300 км від Севастополя у Чорному морі.

"Тобто далеко від ділянки, де Україна створила зону недопущення російських кораблів до нашого узбережжя, використовуючи потенціал протикорабельних американських ракет Harpoon. По нашому узбережжю ця зона вимірюється відстанню у 170 км", - пояснив Згурець.

Експерт також додав, що Україна зробила ставку на використання нових ударних морських дронів, які мають дальність дії до 800 км з бойовою частиною до 300 кг.

"Це говорить про асиметричні дії української сторони проти спроб Росії пересуватися Чорним морем військовими кораблями. Очікуємо, що ці заходи призведуть до потоплення низки російських військових кораблів, особливо носіїв крилатих ракет типу "калібр", - зауважив Згурець.

У ніч з 3 на 4 серпня у тимчасово окупованому Криму нібито спрацювала ППО.

Зранку в п'ятницю, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що це Україна нібито атакувала двома морськими дронами військово-морську базу в місті

















