У давніх слов’ян ведмідь був тотемною твариною.

Але взагалі то у багатьох індоєвропейських мовах ведмедя називали бір, бер, бар. Ну, якось так.

Так, мабуть, було й у наших предків. Був такий бер. Підтвердженням тому — барлога. Чи бєрлога у русскіх. Тобто логово бера/бара.

Як Берлін. Фактично — барлога (уявляєте, яким ведмежим кутком була тоді столиця Німеччини, до речі там проживали слов’яни, яких германізували).

Але хоч усі знали, як мішку звати, — називати його прямим ім’ям не можна. Бо прийде і за патли візьме. Чи за оселедця.

Тобто, за віруванням — тотемну тварину не можна називати тотемним ім’ям. А якось типу: ну, це той хто медом відає. Так бер став ведмедем.

За віруванням — тотемну тварину не можна називати тотемним ім’ям. А якось типу: ну, це той хто медом відає. Так бер став ведмедем

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Так це я до чого.

Ось дивлюся відосик Зеленського. Далі його цитата:

- Провів сьогодні Ставку. Доповідали генерали Сирський, Тарнавський, головком...

Стоп!!!

Зеленський навіть не називає прізвище Залужного. Ну немає такого героя на Вкраїні. Є якийсь безличний главком.

А потім буде:

- Хто переміг? Я переміг. Ну іще Єрмак, Арестович, Сирський, Тарнавський і главком.

А який главком? Та, є там один...

Або Залужний стає тотемом для ЗСУ (що в принципі не погано). Або Володимир Олександрович наскільки ревнує до слави (не дутої, як власна) Залужного, що не може і прізвище героя видавити з себе. Нарцисизм він такий. В побуті — це просто неприємність для інших.

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Або Залужний стає тотемом для ЗСУ (що в принципі не погано).

Або Володимир Олександрович наскільки ревнує до слави (не дутої, як власна) Залужного, що не може і прізвище героя видавити з себе.

Нарцисизм він такий. В побуті — це просто неприємність для інших.

А от у керівництві нарциси опасненькі. Бо намагаючись затінити своєю тінню сяйво героїв, можуть зайти надто далеко.

Але ми своїх героїв пам’ятаємо, як би в ОПі їх не знецінювали.

А Міхалу Патапичу (так сасєдушкі називають свою тотемну тварину) ми по щам наваляємо.

Джерело

Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

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