Трамп планує в листопаді запустити нову соціальну мережу

Про це повідомляє BBC.

Нова соцмережа називатиметься TRUTH Social і, за його словами, повинна буде "протистояти тиранії великих технологій".

Компанія Трампа також має намір запустити в соцмережі послугу підписки на відео за запитом.

TRUTH Social планує запрацювати в наступному місяці. Спочатку доступ буде тільки на запрошення вже зареєстрованих користувачів. Загальний доступ відкриється протягом перших трьох місяців наступного року.