Трамп планує в листопаді запустити нову соціальну мережу
45-й президент США Дональд Трамп заявив про плани запустити нову соціальну мережу
Про це повідомляє BBC.
Нова соцмережа називатиметься TRUTH Social і, за його словами, повинна буде "протистояти тиранії великих технологій".
Компанія Трампа також має намір запустити в соцмережі послугу підписки на відео за запитом.
TRUTH Social планує запрацювати в наступному місяці. Спочатку доступ буде тільки на запрошення вже зареєстрованих користувачів. Загальний доступ відкриється протягом перших трьох місяців наступного року.
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