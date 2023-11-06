Трамп відмовився від пропозиції Зеленського відвідати Україну
Експрезидент США Дональд Трамп відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Україну, щоб на власні очі побачити масштаби війни
Про це повідомляє Newsmax.
"Я дуже поважаю президента Зеленського, але вважаю, що було б недоречно їхати в Україну в цей час", — заявив Трамп у відповіді на запрошення Зеленського.
Він пояснив, що наразі "веде справу" з Зеленським Адміністрація президента США Джо Байдена, тому він не хоче своїм візитом "створювати конфлікт інтересів".
Раніше Дональд Трамп заявив про те, що він зможе закінчити війну в Україні за 24 години.
- Президент України Володимир Зеленський запросив Трампа в Україну і прокоментував заяву експрезидента США, зазначивши, що він не може закінчити війну та встановити мир, якщо він готовий віддати українську територію Росії.
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