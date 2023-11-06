Трамп відмовився від пропозиції Зеленського відвідати Україну

Про це повідомляє Newsmax.

"Я дуже поважаю президента Зеленського, але вважаю, що було б недоречно їхати в Україну в цей час", — заявив Трамп у відповіді на запрошення Зеленського.

Він пояснив, що наразі "веде справу" з Зеленським Адміністрація президента США Джо Байдена, тому він не хоче своїм візитом "створювати конфлікт інтересів".

Раніше Дональд Трамп заявив про те, що він зможе закінчити війну в Україні за 24 години.