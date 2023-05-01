Трамп заробив собі не один пожиттєвий термін, - експерт-міжнародник Краєв
Основна цікавинка передвиборчої президентської гонки у США - чи зможе правосуддя притягти до відповідальності експрезидента Трампа, який знову йде на вибори
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.
"Я думаю, "чорним лебедем", який "побореться" з Трампом буде американська судова система. Перша справа проти нього завершилась доволі швидко, але зараз вже офіційно розслідується шоста справа. Уже зараз ще є декілька позовів проти Трампа. Ті, які будуть розслідуватися протягом літа стосуються спроби державного перевороту, руйнування виборчої системи США та спроби співпраці з урядами закордонних держав з метою підірвати національну безпеку США", - вважає він.
На його думку, основний "чорний лебідь" для Республіканської партії - це правосуддя.
"З моєї точки зору, Трамп все-таки заробив собі не на один пожиттєвий термін. Якщо американська система хоче зберегти свою підзвітність та прихильність справедливості і правді - Трамп так чи інакше має понести покарання. І це основною цікавинкою республіканської частини цієї передвиборчої гонки. На жаль, ми бачимо, що половина американського суспільства ще досі не хоче щепитися - не від коронавірусу, не від Трампа. Цей процес ще продовжується", - підсумував експерт.
- Нагадаємо, 4 квітня, експрезиденту США Дональду Трампу офіційно висунули кримінальне обвинувачення у причетності до незаконної виплати за приховування інформації, яка могла зашкодити його передвиборчій кампанії.
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