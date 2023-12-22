Трансферна вартість українського бомбардира Довбика виросла на 13 млн євро
У п'ятницю, 22 грудня, портал Transfermarkt оновив оціночну вартість футболістів чемпіонату Іспанії
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на сайт Transfermarkt.
Найдорожчим українцем в Ла Лізі став форвард "Жирони" Артем Довбик. Трансферна вартість українського бомбардира виросла з 15 млн євро до 28.
Його одноклубник Віктор Циганков, який раніше був найдорожчим українцем у чемпіонаті Іспанії, також виріс в ціні - з 22 до 25 млн євро. Голкіпер "Реала" Андрій Лунін, який раніше коштував 5 млн, тепер оцінюється у 8 млн євро.
Єдиний українець іспанського чемпіонату, який втратив в ціні - орендований у "Брюгге" форвард "Валенсії" Роман Яремчук. Цінник знизився з 4 млн євро до 3.
Найдорожчим футболісти Ла Ліги є англієць Джуд Беллінгем з "Реала". Його вартість 180 млн євро.
- У четвер Артем Довбик забив за "Жирону" та увірвався до топ-3 найкращих бомбардирів чемпіонату Іспанії.
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