Довбик забив за "Жирону" та увірвався до топ-3 найкращих бомбардирів чемпіонату Іспанії
У четвер, 21 грудня, український футболіст Артем Добвик забив за "Жирону" гол у матчі чемпіонату Іспанії проти "Бетісу"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На гру в Севільї Довбик вийшов у стартовому складі "Жирони" та вивів свою команду вперед на 39-й хвилині. Український форвард реалізував пенальті та забив свій 11-й гол у чемпіонаті Іспанії.
Артем Довбик у грі з "Бетісом" був замінений на 64-й хвилині. За його відсутності каталонці не змогли втримати перемогу. На 88-й хвилині рахунок зрівняв Херман Песселья.Гра завершилася внічию 1:1. Ще один український футболіст "Жирони" - Віктор Циганков - не потрапив у заявку на матч через травму.
"Жирона" набрала 45 очок та зберегла лідерство у Ла Лізі. Вона випереджає на 3 пункти "Реал", який має матч у запасі. Третьою з 38 балами йде "Барселона". "Бетіс" набрав 28 очок та займає сьоме місце.
Яке місце займає Довбик серед бомбардирів Ла Ліги
Український нападник у суперечці бомбардирів ділить третє місце з французом Антуаном Грізманном з "Атлетико". Лідирує з 13 м'ячами англієць Джуд Беллінгем з "Реалу", другу позицію з 12 точними ударами займає Борха Майораль з "Гетафе".
Чемпіонат Іспанії
18-й тур
21 грудня
"Бетіс" - "Жирона" 1:1
Голи: Песселья, 88 - Довбик, 39 (пен.)
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