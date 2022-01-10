Штам "Омікрон": в Одесі зафіксували перший випадок зараження

Про це повідомляється у трансляції апаратної наради в міськраді Одеси.



Як відомо, хворому зробили ПЦР-тест в приватній лабораторії.



Так, носієм нового штаму коронавірусу виявився громадянин України, який працює за кордоном та разом із сім'єю приїхав до Одеси.



Як повідомили у міськраді, наразі члени сім'ї захворілого знаходяться дома.



"Вони добре почуваються і не потребують госпіталізації. За станом здоров'я хворих стежать лікарі приватної клініки", - повідомляють у міськраді.

Нагадаємо, 1 січня Ігор Кузін заявив, що у другій половині січня та в лютому в Україні очікується новий спалах захворюваності на коронавірус. Він не виключив, що в Україні доведеться посилювати карантин через новий штам коронавірусу "Омікрон".



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