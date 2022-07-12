Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Росія звикла говорити мовою ультиматумів, погроз та вимог. Зараз Росія намагається організувати інформаційну війну проти Литви. Це пов'язано з дуже простою, однак дуже важливою вимогою Росії - зняти заборону на транзит російських товарів до Калінінграду. В Росії будуть робити все можливе для того, щоб похитнути санкційну політику Європейського Союзу", - пояснив Ауштревічус.

Політик наголосив, що питання транзиту російських товарів до Калінінграду повʼязане з територіальним суверенітетом Литви.

"Литва контролювала і буде контролювати всі питання, які повʼязані з національними інтересами держави.Транзит російських товарів до Калінінграду є питанням територіального суверенітету Литви. І ми не будемо розв'язувати це питання з кимось, оскільки це стосується нашої безпеки", - додав він.

17 червня стало відомо, що Литва через санкції ЄС наполовину обмежить залізничний транзит певних товарів з Росії до Калінінграда. Компанія отримала роз'яснення Єврокомісії, згідно з якими, навіть якщо санкційні товари й вантажі йдуть з однієї частини Росії в іншу, але через територію ЄС, їхнє перевезення все одно заборонено.

У відповідь на блокаду Калінінграда Росія погрожує ЄС і НАТО та заявляє, що Москва може перейти до розв'язання проблеми будь-якими способами.

11 липня уряд Литви розширив обмеження на транзит товарів через свою територію в Калінінградську область РФ



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