Транзит російських товарів до Калінінграда - це питання територіального суверенітету Литви,- литовський політик Ауштревічус
Литовський депутат, голова групи "Друзі Європейської України" в Європарламенті Петрас Ауштревічус вважає, що транзит російських товарів до Калінінграду є питанням територіального суверенітету Литви
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Росія звикла говорити мовою ультиматумів, погроз та вимог. Зараз Росія намагається організувати інформаційну війну проти Литви. Це пов'язано з дуже простою, однак дуже важливою вимогою Росії - зняти заборону на транзит російських товарів до Калінінграду. В Росії будуть робити все можливе для того, щоб похитнути санкційну політику Європейського Союзу", - пояснив Ауштревічус.
Політик наголосив, що питання транзиту російських товарів до Калінінграду повʼязане з територіальним суверенітетом Литви.
"Литва контролювала і буде контролювати всі питання, які повʼязані з національними інтересами держави.Транзит російських товарів до Калінінграду є питанням територіального суверенітету Литви. І ми не будемо розв'язувати це питання з кимось, оскільки це стосується нашої безпеки", - додав він.
- 17 червня стало відомо, що Литва через санкції ЄС наполовину обмежить залізничний транзит певних товарів з Росії до Калінінграда. Компанія отримала роз'яснення Єврокомісії, згідно з якими, навіть якщо санкційні товари й вантажі йдуть з однієї частини Росії в іншу, але через територію ЄС, їхнє перевезення все одно заборонено.
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У відповідь на блокаду Калінінграда Росія погрожує ЄС і НАТО та заявляє, що Москва може перейти до розв'язання проблеми будь-якими способами.
- 11 липня уряд Литви розширив обмеження на транзит товарів через свою територію в Калінінградську область РФ
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