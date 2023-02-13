Треба створювати в Україні армію резерву, - офіцер ЗСУ Лапін

Про це в ефірі Еспресо сказав офіцер ЗСУ Ігор Лапін.

Він прокоментував заяву радника голови ОП Михайла Подоляка про те, що "для фіналізації війни ЗСУ необхідно знищувати по 5 тисяч російських окупантів на день"

"Мобілізаційний ресурс РФ - 25 млн, якщо підуть 10% - це 2,5 млн. У нас десь 1 млн мобілізованих. Також 3 млн заробітчан перебувають у РФ - чому Подоляк не певний, що їх поженуть на війну, так само як женуть 700 тис. таджиків, які отримали паспорти РФ", - сказав Лапін.

Офіцер ЗСУ висловився щодо можливості перемоги в цій війні для України.

"Я не бачу іншого варіанту, окрім того, щоб створювати резервістську армію з населення України. Видавати зброю, проводити тренінги щодо користування нею, готуючи населення - бронежилети, каски. Нехай воно вдома лежить, але ця натренована людина, яка знає, що у випадку, коли прийде час, треба прибути до підрозділу. Він уже буде зі зброєю, екіпіровкою, тривожною валізкою. Політична воля президента для створення такої резервістської армії свідчила б про те, що він веде нас до перемоги", - сказав він.