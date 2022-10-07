"Треба звільняти від російської окупації всі землі": Зеленський підписав указ про питання Північних територій Японії
Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про питання Північних територій Японії, адже світу потрібно звільнити від російської окупації всі землі, які РФ намагається привласнити собі
Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.
"Сьогодні ухвалено важливе рішення. Справедливе. Юридично бездоганне. Історичне. Україна підтвердила свою повагу до суверенітету й територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією. Сьогодні я підписав відповідний указ. Є відповідна заява Верховної Ради України. І ми закликаємо всіх у світі ухвалити аналогічні рішення. Росія не має жодного права на ці території. Всі у світі це добре знають. І треба нарешті діяти. Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою", - йдеться у зверненні президента України.
В указі Зеленського вказано, що Україна підтверджує свою повагу до суверенітету і територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які продовжують перебувати під окупацією Російської Федерації.
"Цією війною проти України, проти міжнародного правопорядку, проти наших людей Росія поставила себе в умови, коли це тепер лише питання часу – реальне звільнення всього, що колись було захоплено й перебуває нині під контролем Кремля. Росія на своєму прикладі покаже всім потенційним агресорам світу, що загарбницька терористична війна в наш час – це шлях до послаблення та неминучої руйнації того, хто починає таку війну. Агресор повинен програти. Так і буде. Щоб такі війни більше не повторювались і щоб мир був дійсно довгостроковим. Нічого не має залишитися загарбникам", - наголошує президент України.
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