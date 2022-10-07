"Треба звільняти від російської окупації всі землі": Зеленський підписав указ про питання Північних територій Японії

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

"Сьогодні ухвалено важливе рішення. Справедливе. Юридично бездоганне. Історичне. Україна підтвердила свою повагу до суверенітету й територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією. Сьогодні я підписав відповідний указ. Є відповідна заява Верховної Ради України. І ми закликаємо всіх у світі ухвалити аналогічні рішення. Росія не має жодного права на ці території. Всі у світі це добре знають. І треба нарешті діяти. Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою", - йдеться у зверненні президента України.

В указі Зеленського вказано, що Україна підтверджує свою повагу до суверенітету і територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які продовжують перебувати під окупацією Російської Федерації.

"Цією війною проти України, проти міжнародного правопорядку, проти наших людей Росія поставила себе в умови, коли це тепер лише питання часу – реальне звільнення всього, що колись було захоплено й перебуває нині під контролем Кремля. Росія на своєму прикладі покаже всім потенційним агресорам світу, що загарбницька терористична війна в наш час – це шлях до послаблення та неминучої руйнації того, хто починає таку війну. Агресор повинен програти. Так і буде. Щоб такі війни більше не повторювались і щоб мир був дійсно довгостроковим. Нічого не має залишитися загарбникам", - наголошує президент України.

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