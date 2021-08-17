Тренер "Монако" назвав "Шахтар" фаворитом їхнього протистояння в ЛЧ

Про це повідомляє офіційний сайт "Монако".



За словами Ковача, "Шахтар" - грізний суперник, який є фаворитом у їхньому протистоянні.



"Шахтар" - грізний суперник. За останні 15 років вони 13 разів виходили в груповий етап ЛЧ. У минулому сезоні вони двічі обіграли "Реал". У них багато талановитих бразильських футболістів у складі, новий італійський тренер, за ними приємно спостерігати. "Шахтар" - фаворит, це очевидно, але ми хочемо досягти своєї мети - вийти в груповий етап ЛЧ. Ми багато працювали для цього в минулому сезоні", - сказав головний тренер "Монако" Ніко Ковач.



Букмекери переконані, що "Монако" є беззаперечним фаворитом матчу, на перемогу французів коефіцієнт 1,77. У "Шахтар" фактично не вірять - 5,50. Нічия оцінюється у 4,04.



У третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ "Шахтар" пройшов бельгійський "Генк", а суперник українців у плей-офф - "Монако" виявилось сильнішим за празьку "Спарту".



Перший матч плей-офф кваліфікації ЛЧ "Монако" - "Шахтар" відбудеться сьогодні, 17 серпня. Початок о 22:00.





10 серпня у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" обіграв бельгійський "Генк".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb