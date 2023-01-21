Про це повідомляє talkSPORT.

"Хлопці з UFC - великі та сильні чоловіки, які звикли отримувати удари ногами та ліктями по обличчю. Вони вміють терпіти біль. Вміють завдавати ударів під незручними кутами, до яких боксери не готові. Френсіс - динозавр, він такий же бегемот, як Тайсон, небезпечний", - сказав батько та тренер британського боксера.

Він висловив переконання, що колишній чемпіон UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) складає для його сина більшу небезпеку, ніж український боксер Олександр Усик.

"Тайсон хоче конкуренції, Нганну - саме той, хто може йому її дати. Якщо вони поб’ються, це буде цікаво. Нганну складає більшу загрозу, ніж Усик. Я б волів, аби Тайсон бився з Усиком, бо від нього можна отримати лише звичайний бокс, без реальної небезпеки. Інші великі хлопці приносять в ринг свою силу, яка здатна руйнувати", - розповів Джон Ф’юрі.

Френсіс Нганну на початку 2023 року розірвав контракт з UFC. Француз неодноразово заявляв про бажання спробувати свої сили у боксі.

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу з боксу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

21 січня стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі перенесуть з березня на квітень.

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