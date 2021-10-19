Тренер ПСЖ зізнався, як Мессі почуває себе в Парижі

Про це повідомляє RMC Sport.



За словами Почеттіно, Мессі щасливий у Парижі.



"Мессі - чудовий гравець. Він відмінно адаптувався. Він дуже розумний і добре пристосовується. За місяці в ПСЖ він став набагато спокійніше. Ми дуже задоволені, Мессі щасливий в Парижі. Ми сподіваємося, що він природним чином прийде в форму, на яку розраховуємо і ми, і він", - сказав Маурісіо Почеттіно.

34-річний Ліонель Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.

Минулого літа Мессі безплатно перейшов у ПСЖ. У 5 матчах за парижан аргентинець забив лише 1 гол.