Тренер ПСЖ зізнався, як Мессі почуває себе в Парижі
Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно зізнався, що Ліонель Мессі відмінно адаптувався у французькому топ-клубі
Про це повідомляє RMC Sport.
За словами Почеттіно, Мессі щасливий у Парижі.
"Мессі - чудовий гравець. Він відмінно адаптувався. Він дуже розумний і добре пристосовується. За місяці в ПСЖ він став набагато спокійніше. Ми дуже задоволені, Мессі щасливий в Парижі. Ми сподіваємося, що він природним чином прийде в форму, на яку розраховуємо і ми, і він", - сказав Маурісіо Почеттіно.
34-річний Ліонель Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.
Минулого літа Мессі безплатно перейшов у ПСЖ. У 5 матчах за парижан аргентинець забив лише 1 гол.
- Нагадаємо, 28 вересня Мессі забив перший гол за ПСЖ і приніс перемогу над "Ман Сіті" у Лізі чемпіонів.
- 8 жовтня президент "Барселони" Жоан Лапорта зізнався, що сподівався, що Ліонель Мессі гратиме за іспанську команду безкоштовно.
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