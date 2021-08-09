Тренер "Шахтаря" Де Дзербі розповів, чи вважає українців гіршими за бразильців

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".



Де Дзербі пояснив, що йому не подобаються такі питання, бо для нього байдуже, яка нація в футболіста.



"Мені ці питання не дуже подобається. Яка різниця? Футболіст українець, італієць, чи бразилець. Якщо він заслуговує, то буде грати. Звичайно, в Лізі чемпіонів немає обмежень, як в чемпіонаті України. Я показав в суботу, коли грали 6 українців на полі. У нас є 2 види українців в команді: досвідчені, як Матвієнко, Степаненко, Марлос, Корнієнко, Трубін, П'ятов, Кривцов, і молоді, як Конопля, Бондаренко, Мудрик, Сікан", - сказав італієць.

42-річний Де Дзербі очолив донецький "Шахтар" ще наприкінці травня. До цього клуб тренував португалець Луїш Каштру.



Під керівництвом італійця "гірники" встигли провести чотири матчі та здобути три перемоги. "Шахтар" двічі переграв суперників в УПЛ і обіграв "Генк" у кваліфікації ЛЧ.



У суботу, 7 серпня, "Шахтар" сенсаційно програв "Олександрії" (1:2).

Нагадаємо, 3 серпня у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" переміг бельгійський "Генк".

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що капітан команди Тарас Степаненко залишився у запасі на матч проти "Генка" з тактичних міркувань.

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