Тренер "Шахтаря" назвав "Динамо" фаворитом чемпіонських перегонів в УПЛ

Про це повідомляє "Трибуна".



У минулому сезоні "Динамо" перемогло в чемпіонаті України, Кубку і виграло Суперкубок країни. Де Дзербі вважає, що це заслужені трофеї.



"Для нас найголовніше - це поліпшити наш рівень, а й за суперником теж потрібно дивитися - ми повинні знати, як робити боляче супернику. Я знаю, що в минулому сезоні "Динамо" все виграло. Вони заслужили всі ці трофеї, вони - чемпіони, і в даний момент вони - фаворити, щоб виграти знову чемпіонат, але ми готові боротися", - сказав Роберто Де Дзербі.



42-річний Де Дзербі очолив донецький "Шахтар" ще наприкінці травня. До цього клуб тренував португалець Луїш Каштру.



Під керівництвом італійця "гірники" встигли здобути три перемоги в трьох стартових матчах сезону. "Шахтар" двічі переграв суперників в УПЛ і обіграв "Генк" у кваліфікації ЛЧ.

Нагадаємо, 3 серпня у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" переміг бельгійський "Генк".

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що капітан команди Тарас Степаненко залишився у запасі на матч проти "Генка" з тактичних міркувань.

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