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Тренер "Шахтаря" Йовічевіч назвав ключові складові перемоги над "Лейпцигом" у Лізі чемпіонів

7 вересня, 2022 середа
08:03
Спорт Ігор Йовічевіч

Головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевіч заявив, що його команда скористалася кризою "Лейпцига" та здобула перемогу над німецьким клубом у Лізі чемпіонів, оскільки зіграла з серцем

Про це повідомляє сайт "Шахтаря".  

"Лейпциг" – клуб із репутацією, який за бюджетом уходить до топ-3 в німецькій бундеслізі. Клуб дуже потужний, який, можливо, тимчасово проходить через невелику кризу. І ми скористалися цим. Однак заслужили цілковито такий результат, тому що грали серцем. Коли граєш серцем за державу, за Україну, то виходить так, як сьогодні. Повністю пишаюся командою і можу сказати, що я зараз – найщасливіший тренер у світі. Це незабутній дебют", - сказав Йовічевіч після перемоги "Шахтаря" з рахунком 4:1. 

Він додав, що Михайло Мудрик, який набрав чудову форму, та Мар'ян Швед, що перейшов до "Шахтаря" напередодні старту в лізі чемпіонів, суттєво посилили команду. 

"Шведа знаю дуже давно: він дебютував у мене в "Карпатах" у 17 років. Він залишився таким, яким був і став ще соліднішим, зарядженішим, мотивованішим. Він і Мудрик – два наші посилення. Як і Петряк, і Зубков, котрі можуть зіграти на цих позиціях. Тому, що для великого клубу пріоритет – мати на кожній позиції по два гравці. Ви бачите, що в нас так є – і це розкіш для мене. І ми можемо їх використовувати в кожному матчі залежно від того, з ким граєш", - зазначив Йовічевіч. 

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