Тренер Вайлдера дав несподіваний прогноз на бій Усика проти Ф'юрі

Про це тренер ексчемпіона світу зі США Деонтея Вайлдера заявив у інтерв'ю Boxingnewsonline.

За його словами, Тайсон Ф'юрі не виглядає непереможним і Олександр Усик здатен його здолати.

"Я не вважаю, що перемога над Ф'юрі - це щось грандіозне. Олександр виходив у ринг проти топових спортсменів і перемагав їх. Тайсон уже не той, яким був раніше. Та й стиль Ф'юрі буде на користь Усику. Якщо Тайсон і може побити Олександра, то це тільки "маленький" Ф'юрі, Тайсон часів бою з Володимиром Кличком. Але цей "новий" Ф'юрі підходить Олександру", - сказав Скотт.

Він додав, що не здивується, якщо Усик стане абсолютним чемпіоном світу наступного року.

"Тайсон переміг Вайлдера після 11 раундів, так що він не майстер нокаутів. Як Ф'юрі впорається з ударами Усика, коли він зрозуміє силу його ударів. Не буду здивований, якщо Усик переможе. Для мене це майже очікувано", - наголосив Скотт.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у британця титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

На весну 2022 року заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.