Перший тренер розповів, як Усик оберне проти Ф'юрі головний "козир" британця

Про це повідомляє BoxingScene.

За словами Лапіна, який був першим тренером Усика, а зараз входить до його команди, Ф'юрі, через його перевагу в габаритах (зріст 206 см проти 191 см), буде важко витримати темп бою.

"Ф'юрі має перевагу в розмірах і він мобільний та швидкий для боксера зі своїми розмірами, але є одне але. Найбільшою проблемою цих величезних важковаговиків є їхній стан у дванадцятираундових протистояннях. Темп бою, який задає Олександр, величезні важковаговики сьогодні не витримують", – сказав Лапін.

Він додав, що Ф'юрі через свою специфічну техніку врешті виснажиться та стане легкою здобиччю для Усика.

"Технічно це буде дуже цікаво. У Тайсона Ф’юрі дуже незручна техніка боксу, але для того, щоб Ф’юрі завдав свою серію ударів, йому потрібно буде витратити багато зусиль, і це його врешті згубить. Зрештою, перевага у вазі та зрості в цьому бою для Олександра Усика не має значення, він адаптується до будь-якого суперника. Незабаром усі побачать, як Олександр Усик наведе порядок у надважкій вазі", - пообіцяв Лапін.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у британця титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

На весну 2022 року заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.