Тренер Вайлдера знайшов рецепт перемоги над Усиком

Про це повідомляє BoxingNews24.

За його словами, Олександр Усик не встоїть під потужними ударами Деонтея Вайлдера, аде раніше він не зустрічався зі справжніми панчерами.

"Я вірю, що стиль Усика підходить Деонтею, щоб донести "бомбу". У 12-раундовому бою я ніколи не бачив, щоб Олександра хтось бив із міццю Вайлдера. По Усику влучав Мурат Гассієв, дуже гарний панчер. Але того вечора Олександр був для нього проблемою", - сказав Скотт.

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Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Деонтей Вайлдер з 2015 до 2020 року володів титулом чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).