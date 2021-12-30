Промоутер закликав Вайлдера не йти на пенсію та знайшов йому суперника

Про це заявив промоутер британця Едді Хірн, повідомляє BoxingNews24.

Він закликав Деонтея Вайлдера повернутися на ринг після двох поспіль поразок від британця Тайсона Ф'юрі у бою за титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) та зустрітися з Дереком Чісорою

"Після минулого бою проти Тайсона Ф'юрі, Вайлдер придбав багато шанувальників. Деонтей, ми дуже чекаємо на тебе в рингу знову. Я чув, що були розмови про вихід на пенсію, але попереду ще багато роботи і так багато відмінних боїв. У мене є ідеальний суперник для тебе - Дерек Чісора. Вайлдер може вважати, що це легкий бій для нього, але Дерек готовий", – сказав Хірн.

Дерек Чісора у жовтні 2020 року провів конкурентний бій проти українця Олександра Усика та програв йому за очками.

Деонтей Вайлдер з 2015 до 2020 року володів титулом чемпіона світу WBC.