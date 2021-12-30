Промоутер закликав Вайлдера не йти на пенсію та знайшов йому суперника
Британський промоутер Едді Хірн закликав американця Деонтея Вайлдера не залишати бокс та запропонував йому зустрітися з британцем Дереком Чісорою
Про це заявив промоутер британця Едді Хірн, повідомляє BoxingNews24.
Він закликав Деонтея Вайлдера повернутися на ринг після двох поспіль поразок від британця Тайсона Ф'юрі у бою за титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) та зустрітися з Дереком Чісорою
"Після минулого бою проти Тайсона Ф'юрі, Вайлдер придбав багато шанувальників. Деонтей, ми дуже чекаємо на тебе в рингу знову. Я чув, що були розмови про вихід на пенсію, але попереду ще багато роботи і так багато відмінних боїв. У мене є ідеальний суперник для тебе - Дерек Чісора. Вайлдер може вважати, що це легкий бій для нього, але Дерек готовий", – сказав Хірн.
Дерек Чісора у жовтні 2020 року провів конкурентний бій проти українця Олександра Усика та програв йому за очками.
Деонтей Вайлдер з 2015 до 2020 року володів титулом чемпіона світу WBC.
- Нагадаємо, 22 грудня Дерек Чісора оголосив про намір зустрітися з американцем Деонтеєм Вайлдером
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