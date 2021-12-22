Британець, якого переміг Усик, кинув виклик Вайлдеру

Про це повідомляє vRINGe.com.

За словами Дерека Чісори, який у жовтні 2020 року програв українцю Олександру Усику, наступний бій він хоче провести у США проти ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера.

"Наша наступна ціль – поїздка до Америки на поєдинок з Вайлдером. Звичайно ж, я прийму бій з ним. Чув, що американці хочуть, щоб я до них приїхав, щоб я там виступив. Хочу битися в Америці, адже там немає жодних локдаунів - вони нікого не закривають на тиждень", - сказав Дерек Чісора, який 18 грудня програв за очками новозеландцю Джозефу Паркеру.

Деонтей Вайлдер востаннє виходив на ринг у жовтні 2021 року та поступився нокаутом британцю Тайсону Ф'юрі у поєдинку за титул WBC (Всесвітньої боксерської ради).