Британець, якого переміг Усик, кинув виклик Вайлдеру
Британський боксер Дерек Чісора оголосив про намір зустрітися з американцем Деонтеєм Вайлдером
Про це повідомляє vRINGe.com.
За словами Дерека Чісори, який у жовтні 2020 року програв українцю Олександру Усику, наступний бій він хоче провести у США проти ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера.
"Наша наступна ціль – поїздка до Америки на поєдинок з Вайлдером. Звичайно ж, я прийму бій з ним. Чув, що американці хочуть, щоб я до них приїхав, щоб я там виступив. Хочу битися в Америці, адже там немає жодних локдаунів - вони нікого не закривають на тиждень", - сказав Дерек Чісора, який 18 грудня програв за очками новозеландцю Джозефу Паркеру.
Деонтей Вайлдер востаннє виходив на ринг у жовтні 2021 року та поступився нокаутом британцю Тайсону Ф'юрі у поєдинку за титул WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 15 грудня стало відомо, що президент WBC Маурісіо Сулейман хоче влаштувати у 2022 році бій колишніх чемпіонів світу в надважкій вазі американців Деонтея Вайлдера та Енді Руїса.
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