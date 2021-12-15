Президент WBC заявив про намір влаштувати бій Вайлдера з кривдником Джошуа
Президент WBC Маурісіо Сулейман хоче влаштувати у 2022 році бій колишніх чемпіонів світу в надважкій вазі американців Деонтея Вайлдера та Енді Руїса
Про це повідомляє BoxingScene.
На думку Сулеймана, цей поєдинок він хотів би провести у Мехіко, адже Руїс є мексиканцем за походженням і його бій викликав би там великий інтерес.
"Поєдинок Вайлдер - Руїс, мабуть, найцікавіший бій без титулу зараз у надважкій вазі. Вайлдер — вибуховий боксер, Руїс — боєць, який у бою з Джошуа створив одну з найбільших сенсацій в історії боксу в надважкій вазі і його виступ перед мексиканськими вболівальниками це відмінна ідея", - сказав Сулейман.
Енді Руїс влітку 2019 року сенсаційно переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Деонтей Вайлдер 10 жовтня 2021 року програв британцю Тайсону Ф'юрі у бою за титул чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- Нагадаємо, 8 грудня Деонтей Вайлдер зізнався, що може більше ніколи не повернутися на ринг.
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