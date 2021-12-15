Президент WBC заявив про намір влаштувати бій Вайлдера з кривдником Джошуа

Про це повідомляє BoxingScene.

На думку Сулеймана, цей поєдинок він хотів би провести у Мехіко, адже Руїс є мексиканцем за походженням і його бій викликав би там великий інтерес.

"Поєдинок Вайлдер - Руїс, мабуть, найцікавіший бій без титулу зараз у надважкій вазі. Вайлдер — вибуховий боксер, Руїс — боєць, який у бою з Джошуа створив одну з найбільших сенсацій в історії боксу в надважкій вазі і його виступ перед мексиканськими вболівальниками це відмінна ідея", - сказав Сулейман.

Енді Руїс влітку 2019 року сенсаційно переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Деонтей Вайлдер 10 жовтня 2021 року програв британцю Тайсону Ф'юрі у бою за титул чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).