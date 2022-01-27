Тренер збірної України з біатлону, який після прильоту на Олімпіаду-2022 здав позитивний тест на COVID-19, отримав негативний результат
Головний тренер чоловічої збірної з біатлону словак Юрай Санітра після прильоту на Олімпіаду до Пекіну здав другий тест на коронавірус, який показав негативний результат
Про це повідомляє Суспільне.
До Китаю від збірної України з біатлону полетіло 23 особи, серед яких 10 спортсменів. Після прильоту в Пекін команду протестували на коронавірус. Позитивним виявився тест Юрая Санітри, результати усіх інших членів делегації - негативні.
Після цього Санітра здав ще антиген-тест, який показав негативний результат. Тепер на тренера чекає ПЛР-тестування, за результатами якого буде відомо подальший план дій.
Це перший випадок позитивного тесту в складі олімпійської збірної України.
- Нагадаємо, 26 січня збірна України з біатлону вирушила на Олімпіаду-2022.
- 27 січня головний тренер чоловічої збірної з біатлону словак Юрай Санітра після прильоту на Олімпіаду до Пекіну здав позитивний тест на коронавірус.
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