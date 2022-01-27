Тренер збірної України з біатлону, який після прильоту на Олімпіаду-2022 здав позитивний тест на COVID-19, отримав негативний результат

Про це повідомляє Суспільне.



До Китаю від збірної України з біатлону полетіло 23 особи, серед яких 10 спортсменів. Після прильоту в Пекін команду протестували на коронавірус. Позитивним виявився тест Юрая Санітри, результати усіх інших членів делегації - негативні.

Після цього Санітра здав ще антиген-тест, який показав негативний результат. Тепер на тренера чекає ПЛР-тестування, за результатами якого буде відомо подальший план дій.

Це перший випадок позитивного тесту в складі олімпійської збірної України.