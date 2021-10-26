Третя COVID-хвиля в Україні перевершила максимуми захворюваності за історію пандемії, - Київська школа економіки

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

"В Україні третя хвиля і вона є найбільшою зараз. Вже не тільки побила свої власні рекорди, побила рекорди історичного максимуму континенту (по рівню захворюваності - ред.). Україна вже перевершила континентальні максимуми за всю історію пандемії", - наголосив він.

Нагадаємо, упродовж доби 25 жовтня було зареєстровано ​​19 120 нових випадків COVID-19 (у тому числі 1414 дітей та 338 медпрацівників), 9738 пацієнтів одужали, 734 людини померли - такий показник є новим антирекордом для України.

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