Третя COVID-хвиля в Україні перевершила максимуми захворюваності за історію пандемії, - Київська школа економіки
В Україну третя хвиля коронавірусу перевершила континентальні максимуми за всю історію COVID-пандемії
Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.
"В Україні третя хвиля і вона є найбільшою зараз. Вже не тільки побила свої власні рекорди, побила рекорди історичного максимуму континенту (по рівню захворюваності - ред.). Україна вже перевершила континентальні максимуми за всю історію пандемії", - наголосив він.
- Нагадаємо, упродовж доби 25 жовтня було зареєстровано 19 120 нових випадків COVID-19 (у тому числі 1414 дітей та 338 медпрацівників), 9738 пацієнтів одужали, 734 людини померли - такий показник є новим антирекордом для України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.31
Купівля 26.31Продаж 26.55
-
EUR
Купівля 30.45Продаж 30.83
- Актуальне
- Важливе