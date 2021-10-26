Новий антирекорд: в Україні упродовж доби 734 людини померли від COVID-19, зареєстровано 19 120 нових заражень
Станом на ранок 26 жовтня в Україні зафіксовано 2 803 159 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 64 936 - летальні, 2 390 112 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 25 жовтня було зареєстровано 19 120 нових випадків COVID-19 (у тому числі 1414 дітей та 338 медпрацівників), 9738 пацієнтів одужали, 734 людини померли - такий показник є новим антирекордом для України.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 1135 випадків;
- Вінницька область - 394 випадки;
- Волинська область - 555 випадків;
- Дніпропетровська область - 1760 випадків;
- Донецька область - 1015 випадків;
- Житомирська область - 286 випадків;
- Закарпатська область - 255 випадків;
- Запорізька область - 1335 випадків;
- Івано-Франківська область - 298 випадків;
- Київська область - 787 випадків;
- Кіровоградська область - 40 випадків;
- Луганська область - 550 випадків;
- Львівська область - 1104 випадків;
- Миколаївська область - 508 випадків;
- Одеська область - 1605 випадків;
- Полтавська область - 889 випадків;
- Рівненська область - 738 випадків;
- Сумська область - 669 випадків;
- Тернопільська область - 413 випадків;
- Харківська область - 1255 випадків;
- Херсонська область - 1222 випадки;
- Хмельницька область - 415 випадків;
- Черкаська область - 878 випадків;
- Чернівецька область - 689 випадків;
- Чернігівська область - 325 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.3
Купівля 26.3Продаж 26.55
-
EUR
Купівля 30.43Продаж 30.82
- Актуальне
- Важливе