Новий антирекорд: в Україні упродовж доби 734 людини померли від COVID-19, зареєстровано ​​19 120 нових заражень

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 25 жовтня було зареєстровано ​​19 120 нових випадків COVID-19 (у тому числі 1414 дітей та 338 медпрацівників), 9738 пацієнтів одужали, 734 людини померли - такий показник є новим антирекордом для України.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 1135 випадків;

Вінницька область - 394 випадки;

Волинська область - 555 випадків;

Дніпропетровська область - 1760 випадків;

Донецька область - 1015 випадків;

Житомирська область - 286 випадків;

Закарпатська область - 255 випадків;

Запорізька область - 1335 випадків;

Івано-Франківська область - 298 випадків;

Київська область - 787 випадків;

Кіровоградська область - 40 випадків;

Луганська область - 550 випадків;

Львівська область - 1104 випадків;

Миколаївська область - 508 випадків;

Одеська область - 1605 випадків;

Полтавська область - 889 випадків;

Рівненська область - 738 випадків;

Сумська область - 669 випадків;

Тернопільська область - 413 випадків;

Харківська область - 1255 випадків;

Херсонська область - 1222 випадки;

Хмельницька область - 415 випадків;

Черкаська область - 878 випадків;

Чернівецька область - 689 випадків;

Чернігівська область - 325 випадки.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255) і Херсонській (1222) областях", - йдеться у повідомленні.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.