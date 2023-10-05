Третя зустріч союзників щодо української Формули миру відбудеться у Туреччині

Про це повідомляє Bloobmerg.

Зазначається, що зустріч попередньо запланована на кінець жовтня в Стамбулі. Учасники обговорюватимуть ідеї досягнення міцного миру в Україні.

Очікується, що в ній візьме участь обмежена кількість офіційних осіб, але до групи увійде радник з національної безпеки США Джейк Салліван. Росія не запрошена.

На порядку денному Формула миру, запропонована президентом України Володимиром Зеленським та зусилля щодо проведення українського мирного саміту.

Зустріч радників з нацбезпеки у Джидді

5-6 серпня у місті Джидда у Саудівській Аравії відбулися переговори з понад 40 країн щодо шляхів припинення війни в Україні. Це вже друга зустріч на рівні радників з нацбезпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру президента України Володимира Зеленського. Як повідомляв напередодні обговорень у Джидді заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, після успіху консультацій у схожому форматі в Копенгагені 24 червня кількість учасників збільшилася з 15 до майже 40. Також було залучено додаткові країни Глобального Півдня.

Пізніше, 7 серпня, повідомлялося, що у міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що міжнародні переговори в Саудівській Аравії щодо пошуку мирного вирішення "кризи в Україні" допомогли "зміцнити міжнародний консенсус".

У вівторок, 8 серпня, повідомлялося, що Інститут вивчення війни вважає, що саміт у Джидді в Саудівській Аравії показав очевидне посилення розбіжностей між Пекіном і Москвою у питанні врегулювання повномасштабної війни РФ проти України.