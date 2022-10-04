Про це він розповів в етері Еспресо.



"Я думаю, що це навіть не дискусія, а обов'язок уряду підняти мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум, тому що для розвитку країни є дві базові речі. І перша з них – внутрішній ринок та купівельна спроможність населення, друга - повноваження місцевих рад та місцевих бюджетів. Але обидві ці речі у проєкті бюджету відсутні", - зазначив народний депутат України.



Олег Синютка зауважив, що саме напрямок на розвиток місцевих бюджетів та їх повноважень, також збільшення купівельної спроможності - це все витягнуло країну у 2015 році.



"Тому, на мою думку, ми однозначно повинні відстояти реверсні дотації для місцевих бюджетів. Важливо, аби ми чітко прописали, що не можуть місцеві бюджети затверджуватися військовими адміністраціями. У Рівному, Чернівцях чи Житомирі, де дякувати ЗСУ, немає жодних військових дій, місцеві ради мають виконувати ті повноваження, які їм належать. Ми не можемо сьогодні віддати всі фінанси на відкуп обласним військовим адміністраціям, аби уберегти їх від корупції та потенційного мародерства. Тому, армія – це номер один, соціальні стандарти для вчителів, лікарів, пенсіонерів – це номер два, місцеві бюджети та допомога громадам – це номер три. Це три базові речі, які не повинні дискутуватися, а мають бути основою бюджету наступного року", - підкреслив Синютка.

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