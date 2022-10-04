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Три базові речі повинні бути основою бюджету наступного року і не дискутуватися, - нардеп Синютка

4 жовтня, 2022 вiвторок
17:41
Економіка Олег Синютка

Олег Синютка, народний депутат України, переконаний, що в основі бюджету мають бути за номером один - армія, соціальні стандарти для вчителів, лікарів, пенсіонерів – за номером два, місцеві бюджети та допомога громадам – це номер три

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я думаю, що це навіть не дискусія, а обов'язок уряду підняти мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум, тому що для розвитку країни є дві базові речі. І перша з них – внутрішній ринок та купівельна спроможність населення, друга - повноваження місцевих рад та місцевих бюджетів. Але обидві ці речі у проєкті бюджету відсутні", - зазначив народний депутат України.

Олег Синютка зауважив, що саме напрямок на розвиток місцевих бюджетів та їх повноважень, також збільшення купівельної спроможності - це все витягнуло країну у 2015 році.

"Тому, на мою думку, ми однозначно повинні відстояти реверсні дотації для місцевих бюджетів. Важливо, аби ми чітко прописали, що не можуть місцеві бюджети затверджуватися військовими адміністраціями. У Рівному, Чернівцях чи Житомирі, де дякувати ЗСУ, немає жодних військових дій, місцеві ради мають виконувати ті повноваження, які їм належать. Ми не можемо сьогодні віддати всі фінанси на відкуп обласним військовим адміністраціям, аби уберегти їх від корупції та потенційного мародерства. Тому, армія – це номер один, соціальні стандарти для вчителів, лікарів, пенсіонерів – це номер два, місцеві бюджети та допомога громадам – це номер три. Це три базові речі, які не повинні дискутуватися, а мають бути основою бюджету наступного року", - підкреслив Синютка.

  • Кабінет Міністрів на засіданні 13 вересня затвердив законопроєкт про державний бюджет України на 2023 рік (№8000). На пенсії, субсидії, допомогу малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту передбачається виділити понад 800 млрд грн – це 35% від всіх видатків у проєкті бюджету
  • Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що у проєкті держбюджету на 2023 рік закладено недостатньо коштів на відновлення та стимулювання економіки
  • Крім того, економіст Олег Пендзин зазначив, що  у  Держбюджеті-2023 передбачені гроші на індексацію пенсій

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Суспільство
Україна
бюджет
Олег Синютка
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