Три регіони України близькі до переходу у "червону" зону карантину, - Київська школа економіки

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.

"Чернівецька область залишається найближчим претендентом для переходу в "червону" зону", - сказав він на брифінгу.

Ганіченко зазначив, що перехід трьох областей може відбутися протягом двох тижнів.

Він зазначив, що на Харківщині спостерігається близька до критичної завантаженість ліжок з киснем.

У Луганській області зростання захворюваності уповільнюється.

У Львівській та Житомирській області ситуація тимчасово стабілізувалася.

"Там зараз немає прямої загрози швидкого входження в "червоний" рівень або швидкого неконтрольованого заповнення ліжок", - резюмував Ганіченко.