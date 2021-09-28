Три регіони України близькі до переходу у "червону" зону карантину, - Київська школа економіки
Чернівецька, Харківська та Луганська області близькі до переходу в "червону" карантинну зону
Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.
"Чернівецька область залишається найближчим претендентом для переходу в "червону" зону", - сказав він на брифінгу.
Ганіченко зазначив, що перехід трьох областей може відбутися протягом двох тижнів.
Він зазначив, що на Харківщині спостерігається близька до критичної завантаженість ліжок з киснем.
У Луганській області зростання захворюваності уповільнюється.
У Львівській та Житомирській області ситуація тимчасово стабілізувалася.
"Там зараз немає прямої загрози швидкого входження в "червоний" рівень або швидкого неконтрольованого заповнення ліжок", - резюмував Ганіченко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.51
Купівля 26.51Продаж 26.73
-
EUR
Купівля 30.88Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе