Три роки працював на розвідку Пекіна: бельгійські ультраправі виключили з партії ймовірного китайського шпигуна

Про це пише Politico.

Голова партії Том Ван Грікен оголосив про негайне виключення Крейелмана у сомережі Х. За його словами, дії екссенатора суперечать меті та суті навіть назві партії.

Зазначається, що це відбулося після розслідування, опублікованого Financial Times, Der Spiegel і Le Monde, в якому детально описано, як китайське шпигунське агентство протягом трьох років нібито використовувало Креєльмана для впливу на дискусії в Європі з різних питань - від утисків демократії в Гонконгу до переслідування уйгурів у Сіньцзяні.

"Я ставлюся до цього дуже серйозно. Це фактично означає, що деякі люди саботують наше процвітання, нашу безпеку, нашу демократію зсередини, з боку партії, яка засідає в парламенті нашої країни, в Сенаті", - сказав прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.

Звинувачення проти Крейелмана містять задокументовані текстові повідомлення, якими він обмінювався з офіцером китайського шпигунського агентства Даніелем Ву в період з 2019 по 2022 рік.

Так, в одному з прикладів у звітах детально описується, що наприкінці 2022 року, коли канцлер Німеччини Олаф Шольц збирався відвідати Китай, Ву попросив Креєльмана переконати двох правих членів Європарламенту просувати ідею про те, що США і Велика Британія підривають енергетичну безпеку Європи.

Ву нібито написав про це Креєльману в текстовому повідомленні: “Наша мета - розділити американо-європейські відносини".

Креєльман працював у фламандському парламенті до 2014 року. До цього він був членом бельгійського сенату.

Проте коментарі з приводу звинувачень Креєльман не надав.