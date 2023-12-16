Три роки працював на розвідку Пекіна: бельгійські ультраправі виключили з партії ймовірного китайського шпигуна
Бельгійська ультраправа партія "Фламандський інтерес" у п'ятницю, 15 грудня, виключила зі свого складу колишнього сенатора Франка Креєльмана, який, згідно з журналістським розслідуванням, шпигував на користь Китаю
Про це пише Politico.
Голова партії Том Ван Грікен оголосив про негайне виключення Крейелмана у сомережі Х. За його словами, дії екссенатора суперечать меті та суті навіть назві партії.
Зазначається, що це відбулося після розслідування, опублікованого Financial Times, Der Spiegel і Le Monde, в якому детально описано, як китайське шпигунське агентство протягом трьох років нібито використовувало Креєльмана для впливу на дискусії в Європі з різних питань - від утисків демократії в Гонконгу до переслідування уйгурів у Сіньцзяні.
"Я ставлюся до цього дуже серйозно. Це фактично означає, що деякі люди саботують наше процвітання, нашу безпеку, нашу демократію зсередини, з боку партії, яка засідає в парламенті нашої країни, в Сенаті", - сказав прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.
Звинувачення проти Крейелмана містять задокументовані текстові повідомлення, якими він обмінювався з офіцером китайського шпигунського агентства Даніелем Ву в період з 2019 по 2022 рік.
Так, в одному з прикладів у звітах детально описується, що наприкінці 2022 року, коли канцлер Німеччини Олаф Шольц збирався відвідати Китай, Ву попросив Креєльмана переконати двох правих членів Європарламенту просувати ідею про те, що США і Велика Британія підривають енергетичну безпеку Європи.
Ву нібито написав про це Креєльману в текстовому повідомленні: “Наша мета - розділити американо-європейські відносини".
Креєльман працював у фламандському парламенті до 2014 року. До цього він був членом бельгійського сенату.
Проте коментарі з приводу звинувачень Креєльман не надав.
- У вересні прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак висловив занепокоєння прем’єр-міністру Китаю Лі Цяну щодо втручання країни у роботу британського парламенту після того, як у Британії заарештували двох чоловіків, яких обвинувачують у шпигунстві на користь Пекіну.
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