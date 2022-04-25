Три військові кораблі НАТО прибули до фінського порту на навчання

Про це йдеться у заяві Міноборони Фінляндії, повідомила "Європейська правда".



Три військові кораблі НАТО прибули до порту Турку у Фінляндії. Вони проведуть спільні з військово-морськими силами країни дводенні навчання.



Це відбувається у період, коли Фінляндія обговорює можливість приєднання до Альянсу.



Зокерма, до фінського порту прибули мінні загороджувачі з Латвії LVNS Virsaitis, Естонії ENS Sakala та Нідерландів HNLMS Schiedam. Вони тренуватимуться з двома мінними мисливцями із фінського флоту.

Дводенні навчання мають розпочатися 28 квітня. Такі тренування мають підготувати фінські ВМС до участі в силах реагування НАТО у 2022 році та зосередяться на "протимінній діяльності та роботі у багатонаціональних рамках".

Нагадаємо, У Фінляндії почалися парламентські дебати щодо вступу в НАТО.

Переважна більшість фінів підтримує вступ країни до НАТО.

Зазначимо, раніше Міністерство закордонних справ Фінляндії заявило про готовність країни до "різних загроз" з боку Росії у разі вступу до НАТО.

У МЗС Росії заявили, що Швеція і Фінляндія "повинні розуміти наслідки вступу в НАТО".





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