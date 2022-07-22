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"Трибунал для Путіна": в ОП розповіли подробиці про притягнення до відповідальності керівництва Росії

22 липня, 2022 п'ятниця
00:07
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Україна планує заснувати одноразовий міжнародний трибунал для суду над найвищим керівництвом російського режиму за акт агресії – зокрема і нинішнього президента Росії

Про це пише The Guardian. 

Андрій Смирнов, заступник глави адміністрації президента України, заявив, що окремий трибунал за участі міжнародної спільноти прискорить притягнення до відповідальності російського президента та його найближче оточення.

Акт агресії, визнаний членами ООН міжнародним злочином, не може розглядатися міжнародним кримінальним судом через відсутність юрисдикції, але вважається найтяжчим міжнародним злочином через його подальші наслідки.

Смирнов сказав, що акт агресії, за яким Україна порушить додаткове провадження, легко довести, тоді як на розгляд справ, які МКС може розглядати щодо України – воєнні злочини, геноцид і злочини проти людяності – підуть роки.

"Те, що Росія вторглася в Україну своєю армією, є фактом, який визнають наші міжнародні партнери. Ми сподіваємося отримати обвинувальний висновок протягом трьох місяців",- сказав він.

За словами посла України з особливих доручень Антона Кориневича, наявність обвинувального висновку й ордеру на арешт Путіна чи міністра оборони РФ Сєргєя Шойгу "буде великим кроком вперед у досягненні справедливості".

Кориневич зазначив, що кілька міжнародних партнерів України погодилися створити трибунал. Однак він сказав, що назвати країни, які погодилися, ще занадто рано. 

  • Міністр закордонних справ заявив, що 14 липня на конференції у Гаазі Україна офіційно ініціюватиме створення Спеціального трибуналу для притягнення керівництва Росії до відповідальності за злочин агресії.

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