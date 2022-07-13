Україна офіційно пропонує створити Спецтрибунал з військових злочинів Росії – Кулеба
Міністр закордонних справ заявив, що 14 липня на конференції у Гаазі Україна офіційно ініціюватиме створення Спеціального трибуналу для притягнення керівництва Росії до відповідальності за злочин агресії
Про це заявив Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу.
"Це буде центральною темою мого онлайн-виступу. Я закликаю учасників перейти від дискусій до конкретних кроків, пропонуватиму розробити підписання відповідного міжнародного договору", – сказав очільник зовнішньополітичного відомства України.
За словами Кулеби, створення такого трибуналу потрібне, попри те, що військові злочини, скоєні на території України громадянами РФ, є під юрисдикцією Міжнародного кримінального суду (МКС) і офіс прокурора цього суду вже веде їхнє розслідування.
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Однак при цьому, — каже міністр, — МКС не має повноважень розслідувати дії фізичних осіб та переслідувати їх у кримінальному порядку за військові злочини через правові обмеження, які закріплені у Римському статуті. Створення Спецтрибуналу з такими повноваженнями, таким чином, покликане не підмінятиме, а доповнюватиме роботу МКС та інших міжнародних інституцій.
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