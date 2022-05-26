За злочини росіян в Україні "повинен бути міжнародний трибунал", - Княжицький на польському TVN24

Про це вони говорили у програмі "Крапки над і" на польському телеканалі TVN24.

Княжицький висловив думку, що за злочини окупантів в Україні "повинен бути міжнародний трибунал". – І над тими, хто ґвалтував, і над Путіним, і над кожним, хто віддавав ці накази. Я не бачу іншого виходу (...), тому що, якщо їх не покарати за те, що вони зробили, вони продовжуватимуть це робити, - сказав він.

На запитання, чи була окупація Маріуполя росіянами на південному сході України найбільшим успіхом Володимира Путіна, дипломат Пєкло оцінив, що "це одна з найбільших трагедій Путіна". – Оскільки Маріуполь тепер буде символом того, чого не повинно статися, ніколи, ніколи в Європі. І це сталося і сталося завдяки тому, що був виданий такий наказ і Маріуполь зрівняно з землею, - додав.

Він також зауважив, що фотографії з Бучі, Ірпеня та Маріуполя "це речі, які не можна забути, це речі, які визначатимуть подальший вигляд Європи".

"Росія хоче провести, очевидно, показовий суд у сталінському стилі"

Також гості "Крапки над і" говорили про можливий обмін військовополоненими між Росією та Україною. - Пропозиція подана. Також у цій пропозиції був обмін Віктора Медведчука, кума Путіна і, по суті, зрадника українського народу на бійців полку "Азов" і цієї бригади морської піхоти, але Росія на це не погодилася, – вказав колишній посол.

За його словами, "Росія хоче провести, очевидно, показовий суд у сталінському стилі, де вона хоче довести світові – чого вона, безперечно, не може зробити, – що вона бореться з нацизмом". "Насправді, це Росія створила новий російський нацизм, іншу версію", – додав він.

Український депутат: доля цих бійців для Путіна не має значення

Український депутат погодився зі своїм співрозмовником. "Так, вони хочуть це зробити", – підтвердив Княжицький. На його думку, "лише підтримка всього демократичного світу може якось захистити цих українських героїв". Він також сказав, що Путіну не важливо, що в Україні багато російських солдатів. - Доля цих вояків не має значення для Путіна, як і доля Медведчука, тому що він маніяк, - сказав політик. "У нього зовсім інші цінності", - додав він.

Україна віддасть землі? "Абсолютно неможливо"

На запитання, чи готова Україна віддати частину своєї землі заради миру, Княжицький рішуче відповів, що з точки зору українців "це абсолютно неможливо". – Донецька і Луганська області і Крим, все це частина України і це наші землі. Це має бути українське, ствердив він.

Він також висловив думку, що якби його країна належала до ЄС і НАТО, Росія б не зважилася на агресію. - Якщо ми будемо членами Європейського Союзу та НАТО, то тоді ми можемо відібрати у Путіна всі наші українські землі, - додав.