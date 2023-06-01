Трибунал ООН засудив двох соратників експрезидента Югославії Мілошевича

Про це повідомив Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів (IRMCT) ООН, пише Reuters.

"Колишній голова служби державної безпеки Сербії Йовіца Станішич і його підлеглий Франко Сіматович можуть бути притягнуті до відповідальності за злочини в кількох боснійських муніципалітетах і одному хорватському через їхню роль у фінансуванні та навчанні сербських ополченців під час розпаду Югославії", - йдеться у повідомленні.

Таким чином Апеляційна палата відхилила апеляції Станішича та Сіматовича, скасувала виправдувальні вироки за обвинуваченням у спільній злочинній угоді та посилила вироки до 15 років позбавлення волі.

Суд визнав Станішича та Сіматовича відповідальними як учасників спільної злочинної організації за злочини, вчинені різними сербськими силами в Боснії та Герцеговині в 1992 році в Бієліні, Зворнику, Босанському Шамаці, Добої та Санському Мосту, а також за злочини, скоєні в 1995 році у Трново та Санські Мості.

Суд також визнав їх відповідальними за вбивство, скоєне в Дальській Планині у Хорватії, у червні 1992 року.

Трибунал створили у 1993 році, коли війни на Балканах ще тривали. Завдяки міжнародній співпраці вдалося заарештувати та віддати під суд усіх підозрюваних, яким були пред'явлені звинувачення (161 особа), за винятком тих, хто помер раніше.