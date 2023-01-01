Експрокурор у справі Мілошевича: Путін не має уникнути суду за злочини в Україні
Британський юрист Джефрі Найс, який співпрацював із Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії, вважає, що президент РФ має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини під час війни в Україні
Про це він сказав радіостанції BBC Radio 4.
Найс з 1998 по 2006 рік був головним прокурором у справі колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича. За словами британського юриста, звинувачення проти Путіна абсолютно очевидні.
"Немає жодних сумнівів у тому, що командний ланцюжок веде безпосередньо до Путіна. Це його солдати. Як мінімум, він знає про те, що відбувається, з телевізійних повідомлень - як і всі ми. Але він не наказав повернутися, щоб розслідувати очевидні злочини. Він винен", - сказав він.
Зокрема, Найс висловив здивування, що прокурори й політики не "формулюють це набагато вільніше і відкритіше", і припустив, що Путін може в майбутньому отримати імунітет від судового переслідування в рамках слідства по закінченню війни в Україні.
"Міжнародний кримінальний суд, до юрисдикції якого належить Україна, поки що не зробив жодних заяв про відповідальність Путіна за цей злочин", - сказав Найс.
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"Виникає питання, чому прокурор із цим не поспішає. Можливо, він вважає, що відсутність звинувачень проти Путіна несе політичні вигоди? Політичні вигоди - це врегулювання. Цілком можливо, що хтось інший, не українці, складуть проєкт політичної угоди, в якому буде пункт про те, що Путіна не можна судити. Це жахлива перспектива, вона означатиме, що народ України повністю позбудеться правосуддя", - вважає Найс.
На думку юриста, Путіна, а не окремих офіцерів, особливо важливо судити, оскільки в такий спосіб "моральну відповідальність буде встановлено на найпершому етапі, і потім її не можна буде піддати сумніву або змінити".
Найс також додав, що, на його думку, суд може початися "хоч завтра", і його мають вести українці - і українською мовою. При цьому присутність у суді самого Путіна, на думку колишнього прокурора, не обов'язкова.
У відповідь на твердження Найса Міжнародний кримінальний суд заявив, що його прокурор Карім Хан працює в Україні, збираючи свідчення воєнних злочинів, і він має намір виписати ордери на арешт винних, коли для цього з'явиться достатньо доказів.
"Будь-які твердження, що на офіс прокурора або самого прокурора чиниться сторонній тиск або вплив з метою затримати розслідування або інші дії, не відповідають дійсності", - йдеться в заяві суду.
- Нагадаємо 22 грудня, під час зустрічі з пропагандистами Путін заявив, що Росія прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні, вперше вживши це визначення стосовно "спецоперації".
- 23 грудня стало відомо, що прокуратура та МВС мають порушити проти Путіна кримінальну справу через "фейки про армію" за те, що він назвав "спецоперацію" війною.
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