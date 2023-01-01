Експрокурор у справі Мілошевича: Путін не має уникнути суду за злочини в Україні

Про це він сказав радіостанції BBC Radio 4.

Найс з 1998 по 2006 рік був головним прокурором у справі колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича. За словами британського юриста, звинувачення проти Путіна абсолютно очевидні.

"Немає жодних сумнівів у тому, що командний ланцюжок веде безпосередньо до Путіна. Це його солдати. Як мінімум, він знає про те, що відбувається, з телевізійних повідомлень - як і всі ми. Але він не наказав повернутися, щоб розслідувати очевидні злочини. Він винен", - сказав він.

Зокрема, Найс висловив здивування, що прокурори й політики не "формулюють це набагато вільніше і відкритіше", і припустив, що Путін може в майбутньому отримати імунітет від судового переслідування в рамках слідства по закінченню війни в Україні.

"Міжнародний кримінальний суд, до юрисдикції якого належить Україна, поки що не зробив жодних заяв про відповідальність Путіна за цей злочин", - сказав Найс.

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"Виникає питання, чому прокурор із цим не поспішає. Можливо, він вважає, що відсутність звинувачень проти Путіна несе політичні вигоди? Політичні вигоди - це врегулювання. Цілком можливо, що хтось інший, не українці, складуть проєкт політичної угоди, в якому буде пункт про те, що Путіна не можна судити. Це жахлива перспектива, вона означатиме, що народ України повністю позбудеться правосуддя", - вважає Найс.

На думку юриста, Путіна, а не окремих офіцерів, особливо важливо судити, оскільки в такий спосіб "моральну відповідальність буде встановлено на найпершому етапі, і потім її не можна буде піддати сумніву або змінити".

Найс також додав, що, на його думку, суд може початися "хоч завтра", і його мають вести українці - і українською мовою. При цьому присутність у суді самого Путіна, на думку колишнього прокурора, не обов'язкова.

У відповідь на твердження Найса Міжнародний кримінальний суд заявив, що його прокурор Карім Хан працює в Україні, збираючи свідчення воєнних злочинів, і він має намір виписати ордери на арешт винних, коли для цього з'явиться достатньо доказів.

"Будь-які твердження, що на офіс прокурора або самого прокурора чиниться сторонній тиск або вплив з метою затримати розслідування або інші дії, не відповідають дійсності", - йдеться в заяві суду.

Нагадаємо 22 грудня, під час зустрічі з пропагандистами Путін заявив, що Росія прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні, вперше вживши це визначення стосовно "спецоперації".

23 грудня стало відомо, що прокуратура та МВС мають порушити проти Путіна кримінальну справу через "фейки про армію" за те, що він назвав "спецоперацію" війною.

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