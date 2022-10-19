Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці у місті Лиман виявили місце дислокації так званої військової комендатури російських загарбників.

"У ході огляду встановлено, що в адміністративній будівлі одного з місцевих підприємств представники ЗС РФ та підконтрольні їм незаконні збройні формування облаштували так званий штаб. Там вони проводили фільтраційні заходи та оформлювали місцевим мешканцям фейкові документи на переміщення по місту", - роз'яснюють в прокуратурі.

Повідомляється, що мирних жителів, які не пройшли російську "фільтрацію" змушували працювати на будівництві фортифікаційних споруд, розвантажувати авто, обладнувати територію колючим дротом. Також українців тримали по декілька днів у холодному підвалі.

Правоохоронці у гаражах та боксах для ремонту техніки виявили відібрані у місцевого населення понівечені та розукомплектовані автівки.

"Крім того, про перебування підрозділів армії держави-агресора на цій території вказують мапи Донецької області з певними відмітками, залишки продуктів, ліки російського виробництва, а також кинуті окупантами зброя і військова форма", - додають в пресслужбі.

Усі знайдені матеріали використають, як речові докази у справах про воєнні злочини російських окупантів на Донеччині.

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