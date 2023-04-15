Тривала війна дасть можливість Путіну залишатися при владі,- Піонтковський

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"30 мільйонів військовозобов'язаних РФ внесені в електронний реєстр. Путін, не оголошуючи це формально, ввів у країні воєнний стан. Дивовижно, що тези авторів нескінченних статей у The New York Times, Politico і Washington Post збігаються із тезами російських пропагандистів. Вже Соловйов почав озвучувати наративи, що весняний наступ України може завершитись частковим локальним успіхом, але цей успіх не вирішить результат війни. І власне ті ж статті говорять про те саме, що Україна може досягти невеликих територіальних успіхів, але це буде не вирішальний удар. Ситуація стабілізується, заморозиться, і це буде тривалий конфлікт на виснаження", - зазначив Піонтковський.

За словами політолога, саме такого тривалого конфлікту й шукає Путін. Тому, що тривалий конфлікт дасть йому можливість залишатися при владі.

"Путін у своєму зверненні на федеральних зборах вніс таку пропозицію: будемо людей на фронті відправляти у відпустку раз на пів року на 24 дні. Звучить фраза раз на пів року. Тобто в його уяві існує така поточна позиційна війна. Він розуміє, що ні на який наступ чи взяття Києва не здатен. Але він хоче зберегти таку тягучу позиційну війну, яка б зберігала його владу, щоб не було б його явної поразки", - підкреслив Піонтковський.