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У Москві скасували першотравневий парад

15 квітня, 2023 субота
13:33
Росія "парад" у Москві 9 травня

У столиці РФ не проводитимуть святкові демонстрації до 1 травня через високий ризик терористичної загрози

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на віцепрезидента федерації профспілок Олександра Шершукова.

"У столиці не буде ходи та мітингів, але планується урочисте засідання, в якому братиме участь профспілковий актив, профспілкові керівники та запрошені деякі представники соціальних партнерів", - заявив Шершуков.

Причиною скасування параду назвали високу імовірність терористичної загрози, у тому числі "навіть у регіонах, віддалених від місць проведення “спеціальної військової операції”", а саме війни в Україні. 

  • Святкування 9 травня може викрити масштаби втрат РФ у війні проти України, які влада намагається приховати. Саме тому в російських містах масово скасовують паради. 
  • Російська влада вирішила не влаштовувати в Курську традиційний парад на 9 травня: бояться за безпеку учасників і глядачів. 
  • Місцева влада російського Бєлгорода скасувала військовий парад 9 травня, аби не ризикувати технікою та людьми. 
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