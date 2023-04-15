Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на віцепрезидента федерації профспілок Олександра Шершукова.

"У столиці не буде ходи та мітингів, але планується урочисте засідання, в якому братиме участь профспілковий актив, профспілкові керівники та запрошені деякі представники соціальних партнерів", - заявив Шершуков.

Причиною скасування параду назвали високу імовірність терористичної загрози, у тому числі "навіть у регіонах, віддалених від місць проведення “спеціальної військової операції”", а саме війни в Україні.