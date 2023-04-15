У Москві скасували першотравневий парад
У столиці РФ не проводитимуть святкові демонстрації до 1 травня через високий ризик терористичної загрози
Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на віцепрезидента федерації профспілок Олександра Шершукова.
"У столиці не буде ходи та мітингів, але планується урочисте засідання, в якому братиме участь профспілковий актив, профспілкові керівники та запрошені деякі представники соціальних партнерів", - заявив Шершуков.
Причиною скасування параду назвали високу імовірність терористичної загрози, у тому числі "навіть у регіонах, віддалених від місць проведення “спеціальної військової операції”", а саме війни в Україні.
- Святкування 9 травня може викрити масштаби втрат РФ у війні проти України, які влада намагається приховати. Саме тому в російських містах масово скасовують паради.
- Російська влада вирішила не влаштовувати в Курську традиційний парад на 9 травня: бояться за безпеку учасників і глядачів.
- Місцева влада російського Бєлгорода скасувала військовий парад 9 травня, аби не ризикувати технікою та людьми.
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