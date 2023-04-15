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Головна Війна з Росією Запровадження електронних повісток у Росії вказує на її підготовку до тривалої війни проти України, - британська розвідка

Запровадження електронних повісток у Росії вказує на її підготовку до тривалої війни проти України, - британська розвідка

15 квітня, 2023 субота
10:59
Війна з Росією росія мобілізація орки окупанти

На території Росії запроваджують єдиний реєстр військовозобов'язаних та електронних повісток, що свідчить про підготовку Кремля до тривалої війни проти України

Про це інформує міноборони Великої Британії.

Зазначають, що 11 квітня російський уряд ухвалив закон про створення єдиного реєстру осіб, які підлягають призову на військову службу. Так влада зможе вручати повістки в електронному вигляді, а не відправляти поштою листи. Це усуває перешкоду, яка раніше дозволяла деяким ухилятися від призову.

Розвідка зазначає, що тепер дані про призов низки осіб у цифровому вигляді пов'язані з іншими державними онлайн-сервісами. У зв'язку з цим російська влада, імовірно, обмежуватиме права ухилянтів на працевлаштування та поїздки за кордон.

За інформацією розвідників, заходи із надсилання електронних повісток набудуть чинності пізніше цього року. Утім вони не вказують на нову хвилю примусової мобілізації, оскільки зараз Москва фокусує свою увагу на наборі додаткових добровольчих військ.

"Цей захід, швидше за все, є частиною довгострокового підходу до надання особового складу, оскільки Росія очікує затяжного конфлікту в Україні", - зазначають у розвідці.

  • 11 квітня держдума Росії ухвалила відповідний законопроєкт одразу в другому і третьому читанні. Наступного дня його схвалила рада федерації країни.
  • 14 квітня президент Росії Володимир Путін оперативно підписав закон про електронні повістки та закрив кордони для тих, хто не з'явився у військкоматі.
  • 15 квітня стало відомо, що запровадження електронних повісток у Росії стало відповіддю на масову еміграцію росіян.
Світ
Україна
Росія
Велика Британiя
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