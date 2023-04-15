Запровадження електронних повісток у Росії вказує на її підготовку до тривалої війни проти України, - британська розвідка

Про це інформує міноборони Великої Британії.

Зазначають, що 11 квітня російський уряд ухвалив закон про створення єдиного реєстру осіб, які підлягають призову на військову службу. Так влада зможе вручати повістки в електронному вигляді, а не відправляти поштою листи. Це усуває перешкоду, яка раніше дозволяла деяким ухилятися від призову.

Розвідка зазначає, що тепер дані про призов низки осіб у цифровому вигляді пов'язані з іншими державними онлайн-сервісами. У зв'язку з цим російська влада, імовірно, обмежуватиме права ухилянтів на працевлаштування та поїздки за кордон.

За інформацією розвідників, заходи із надсилання електронних повісток набудуть чинності пізніше цього року. Утім вони не вказують на нову хвилю примусової мобілізації, оскільки зараз Москва фокусує свою увагу на наборі додаткових добровольчих військ.

"Цей захід, швидше за все, є частиною довгострокового підходу до надання особового складу, оскільки Росія очікує затяжного конфлікту в Україні", - зазначають у розвідці.