Тривоги через польоти МіГ-31К: експерт Киричевський про те, чи можна передбачити загрозу для України
Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський заявив, що Україна не може надійно визначати зліт МіГу, а тому залежить від інформації від партнерів з НАТО
Про це він розповів у етері Еспресо.
Киричевський наголосив, що ніхто не може дати гарантій безпеки українцям після зліта МіГу, адже, якби ступень загрози можна було вирахувати, то це б зробили раніше.
"Звісно, можна обмінюватися різними риторичними питаннями, а ось, наприклад, у Британії у 1940 році диференціювали тривоги: якщо хвиля бомбардувальників, то один рівень тривоги, а якщо поодинокий, то інший. Водночас коли по Британії полетіли крилаті ракети Фау-1 з дуже жахливим звуком і точністю, то я не знаходив даних, що там диференціювати тривоги, в стані небезпеки була вся країна", - пояснює експерт.
За його даними, українська ППО не може визначати зліт МіГу, це роблять радіотехнічні засоби країн Альянсу: "У них є літаки типу AWACS, які дозволяють виявляти цілі фактично на 800 кілометрів, а у нас немає, тобто про зліт МіГів ми дізнаємося через ланку партнерів по НАТО".
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"Щодо того, що вони літають довго і чи можуть проводити ракетні атаки або ні - я думаю, ніхто гарантій дати не може. До прикладу, вони підіймають МіГ-31К у повітря, а згодом підтягують стратегічні бомбардувальники зі звуковими крилатими ракетами й проводять комбіновану атаку. Або ж просто довго літають (МіГи, - ред.) та потім вдаряють "кинджалами" користуючись фактором раптовості", - пояснює військовий експерт.
Киричевський припускає, що в Україні вмикають тривогу лише тоді, коли МіГ летить із загрозою в нашому напрямку, адже якщо він летить над кордоном із Норвегію, з тим розбирається НАТО окремо.
"З іншої сторони виник такий політичний запит, що, мовляв, навіщо паралізувати країну, якщо літає МіГ-31К. У нас у принципі є один суцільний фактор паралічу, який називається Російська Федерація і через це ми в принципі не можемо нормально жити", - додав він.
- Нагадаємо, 17 листопада президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача у п'ятницю, 17 листопада, доручив військовим та уряду знайти рішення щодо оголошення тривог через польоти МіГ-31К.
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