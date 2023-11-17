Зеленський доручив військовим та уряду знайти рішення щодо тривог через польоти МіГ-31К

Про це Зеленський повідомив у telegram.

Президент зазначив, що Міністерство оборони, Генштаб та уряд отримали доручення розробити рішення щодо оголошення тривог під час польотів МіГ-31К. Це потрібно для того, щоб "вильоти носіїв "кинджалів" не паралізували країну на години".

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Крім того, на Ставці обговорили забезпечення сил оборони в наступному році. Зокрема, міністр оборони Рустем Умєров доповів про потреби військових у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні та послугах, які необхідні для подальшої деокупації України.

"Реалізація поточних контрактів. Контрактування на наступний рік як із вітчизняним ОПК, так і з закордонними постачальниками. Систематизація очікуваної міжнародної технічної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Зеленський також заслухав доповідь міністра стратегпрому Олександра Камишіна щодо нарощування обсягів виробництва на підприємствах вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Крім того, він звітував про перспективи та поточний стан української багаторічної ракетної програми. Її ухвалили у 2021 році.

"Ситуація на фронті: Лиман, Бахмут, Авдіївка, Херсонщина. Доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова та Содоля", - додав президент.