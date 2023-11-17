Зеленський доручив військовим та уряду знайти рішення щодо тривог через польоти МіГ-31К
Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача у п'ятницю, 17 листопада, доручив військовим та уряду знайти рішення щодо оголошення тривог через польоти МіГ-31К
Про це Зеленський повідомив у telegram.
Президент зазначив, що Міністерство оборони, Генштаб та уряд отримали доручення розробити рішення щодо оголошення тривог під час польотів МіГ-31К. Це потрібно для того, щоб "вильоти носіїв "кинджалів" не паралізували країну на години".
Читайте також: Винищувачі МіГ-31: чим загрожує українцям цей літак і які його характеристики
Крім того, на Ставці обговорили забезпечення сил оборони в наступному році. Зокрема, міністр оборони Рустем Умєров доповів про потреби військових у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні та послугах, які необхідні для подальшої деокупації України.
"Реалізація поточних контрактів. Контрактування на наступний рік як із вітчизняним ОПК, так і з закордонними постачальниками. Систематизація очікуваної міжнародної технічної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Зеленський також заслухав доповідь міністра стратегпрому Олександра Камишіна щодо нарощування обсягів виробництва на підприємствах вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Крім того, він звітував про перспективи та поточний стан української багаторічної ракетної програми. Її ухвалили у 2021 році.
"Ситуація на фронті: Лиман, Бахмут, Авдіївка, Херсонщина. Доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова та Содоля", - додав президент.
- Раніше столична влада залишила без змін рішення про зупинку громадського наземного транспорту в Києві під час повітряних тривог нібито з міркувань безпеки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.24 Купівля 37.24Продаж 37.8
- EUR Купівля 39.94Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе